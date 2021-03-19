MUŞ Okula gidemeyen Arzu'ya arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi

Okula gidemeyen Arzu'ya arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Gülşen-Enver Kaya çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Arzu Kaya (19) hastalıkları nedeniyle okula gidemeyince arkadaşları evde süpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Cilt kanseri, kemik erimesi, başında ur gibi birçok hastalığı bulunan Arzu Kaya nefes almakta da güçlük çekiyor. Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından Türkiye'nin tam teşekküllü hastanelerinde tedavi ettirilen ve doktorların tüm çabalarına rağmen iyileşemeyen Arzu, evinde oksijen tüpüne bağlı yaşıyor. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sınıf arkadaşları Kaya için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Okul arkadaşı Aleyna Eşin, İzmir'de ikamet eden Gelecek Olalım ekip lideri Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçerek Arzu Kaya'nın durumunu iletti. İnkaya duruma duyarsız kalmayarak Kaya'nın arkadaşlarına güzel bir doğum günü partisi düzenlemek için maddi destekte bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de Arzu Kaya'nın evine doğum günü pastası gönderdi. Fakat pandemi kısıtlamaları olduğu için arkadaşları bu sürpriz doğum günü partisine gidemedi. Muş'un sarı kategoride yer almasının ardından liselerin açılması üzerine okula gidebilen arkadaşları, Arzu için sürpriz doğum günü partisi için harekete geçti. Sürprizi hazırlayan Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Eşin, "Arzu okulda en çok sevilen öğencilerden biri. Arzu kardeşimizin 1 Mart'ta doğum günü vardı fakat o zamanlar okullar açık değildi. Kaymakam Bey ona doğum günü için pasta göndermişti. O da bizleri çağırdı, fakat pandemi dolayısı ile gidemedik. Ben ve arkadaşlarım gidemeyince Arzu çok üzüldü. Biz de okullar açılır açılmaz İzmir'de ikamet eden sosyal sorumluk projelerini yakından takip ettiğimiz ablamız Gelecek Olalım ekip lideri Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçtik. Ablamız da bizi kırmadı tüm masraflarını kendi karşılayarak bize destek verdi. Arzu'nun yüzüne gülücük kattı. Kendisine bizlere yaşattığı bu mutluluk için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kutlamada duygulu anlar yaşayan Kaya, Kaymakam Yaşar Yiğit, Pelin İnkaya ve sınıf arkadaşlarına teşekkür etti. Kaya, "Kaymakam bey bana doğum günümde pasta yollamıştı. Bende arkadaşlarımı çağırdım. Okullar kapalı ve pandemi olduğu için gelemediler. Çok üzülmüştüm. Okullar açılınca arkadaşlarım bana sürpriz hazırlamışlar. Çok mutlu oldum. Ben nefes almakta zorlandığım için evden fazla çıkamıyorum. Okula gidemeyince arkadaşlar eve geldiler. Bana çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Bana pasta gönderen Pelin İnkaya ablacığıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arzu Kaya, doğum günü sürprizinin hazırlanmasına vesile olan Gelecek Olalım ekip lideri Pelin İnkaya ile telefonda görüşerek yaşattığı mutluluk için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı