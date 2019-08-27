Okula Dönüş Hediyesi Meysu Outlet'te

27.08.2019 11:31

Meysu Outlet'te 2-6 Eylül tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere anında kuru boya, pastel boya ve sulu boyadan oluşan boya seti hediye verilecek.



Meysu Outlet'ten yapılan açıklamada, kampanyayla ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Okula dönüş başladı. Stoklarla sınırlı olan okula dönüş kampanyasında danışma bankosuna fişleriyle gelip kayıt yaptıran müşterilerimiz, anında boya setine sahip olabilecekler. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM olarak tüm öğrencilerimizin yeni öğretim yılında başarılarının devamını dileriz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA