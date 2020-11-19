Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?

19.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:28
Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni tedbirler alınmaya devam edilirken okullarda yazılı sınavlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni tedbirler alınmaya devam edilirken okullarda yazılı sınavlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim-öğretim dönemine yıl sonuna kadar ara verildiğini duyan öğrenciler yazılı sınavların nasıl gerçekleşeceğine dair meraklarını gidermek istiyor. Peki okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

OKULLARDA SINAVLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Alınan tedbirler kapsamında sınavların test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor. Konuya yönelik güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Şu anda ara tailde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK? İPTAL EDİLDİ Mİ?

Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların test usulü, proje ve ödev şeklinde online olarak yapılması bekleniyor.

İlgili Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?
Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Uzaktan sınavlar nasıl yapılacak?
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Uzaktan sınavlar nasıl yapılacak?
AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Deniz Seki Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Sergio Perez Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:51:41. #1.15#
title