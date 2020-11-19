Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni tedbirler alınmaya devam edilirken okullarda yazılı sınavlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni tedbirler alınmaya devam edilirken okullarda yazılı sınavlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim-öğretim dönemine yıl sonuna kadar ara verildiğini duyan öğrenciler yazılı sınavların nasıl gerçekleşeceğine dair meraklarını gidermek istiyor. Peki okul sınavları iptal mi? Okullarda yazılı sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

OKULLARDA SINAVLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Alınan tedbirler kapsamında sınavların test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor. Konuya yönelik güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Şu anda ara tailde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK? İPTAL EDİLDİ Mİ?

Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların test usulü, proje ve ödev şeklinde online olarak yapılması bekleniyor.