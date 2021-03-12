Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı
12.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:09
Çorum'un Alaca ilçesinde okul servisinde öldürülen 14 yaşındaki Tunç Taşar'dan geriye arkadaşlarıyla paylaştığı video kaldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde okul servisinde öldürülen 14 yaşındaki Tunç Taşar'dan geriye arkadaşlarıyla paylaştığı video kaldı.
Sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Selvet Başkuş, okul servisini durdurarak içinde bulunan Kaan Hakverdi (13) ve Tunç Taşar(14) isimli çocukları tüfekle vurarak öldürmüştü.
Cinayete kurban giden Tunç Taşar'dan geriye arkadaşları ile çektiği video kaldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı