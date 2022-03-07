Okul servisi tırla çarpıştı! Öğrenciler can pazarının ortasında kaldı - Haberler

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Okul servisi tırla çarpıştı! Öğrenciler can pazarının ortasında kaldı

AA - 3. Sayfa
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Rize'de meydana gelen olayda bir okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN ANNESİ CAN VERDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Okul servisi tırla çarpıştı! Öğrenciler can pazarının ortasında kaldı

2 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Okul servisi tırla çarpıştı! Öğrenciler can pazarının ortasında kaldı

AA / Muhittin Sandıkçı - 3. Sayfa

İsmail Bıyık, Güneysu, Rize, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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