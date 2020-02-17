Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

17.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:07

Ankara'da bir okulda tartıştığı okul müdürünü vurduktan sonra polise teslim olmamak için intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.



Başkentte sabah saatlerinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahla okul müdürü Gürüler'e ateş ederek yaralamıştı. Polise yakalanmamak için intihara teşebbüs ederek kendine de ateş eden Murat Ekinci'nin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA