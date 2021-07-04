OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
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OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ilk ve ortaokul müdürü Yakup Ateş, okula ait 8 dönümlük araziyi buğday ekerek değerlendirdi, satışını yaptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ilk ve ortaokul müdürü Yakup Ateş, okula ait 8 dönümlük araziyi buğday ekerek değerlendirdi, satışını yaptı. Ateş, elde ettiği geliri okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.

Salihli ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Yakup Ateş, 11 köyden taşıma merkezli 250 öğrencisi bulunan okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekti. Ateş, hasadı da kendisi yaptı. 1,5 ton verim elde eden Ateş, satışını yaptığı buğday ve samanlar ile okula gelir sağladı. Ateş, elde ettiği geliri okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.

'8 DÖNÜM ARAZİNİN BOŞ KALMASINI İSTEMEDİK'

Tarlada çalışmaktan yakınmadığını aksine öğrencileri için seve seve yaptığını dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Okulumuzun hemen yanında okula ait 8 dönümlük arazimiz var. Bu 8 dönüm arazinin boş kalmasını istemedik. Tamamen kendi çabam ve gönüllü arkadaşlarımın da yardımıyla bu sene buğday ektik. Şu an hasadımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu hasatla beraber elde ettiğimiz gelirle okulumuzun eksiklerini gidereceğiz. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimize de yardımcı olmak en büyük amacımız. Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz kırsal kesimden gelen öğrenciler. Maddi durumları belli. Her şey tamamıyla öğrencilerimiz için. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz, onlar bizim ümidimiz. Bizler yaşlandıkça onlar bizim yerimizi alacak ve Türkiye'yi büyük Türkiye hedefiyle ileriye doğru taşıyacaklar" diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ
OKUL MÜDÜRÜNDEN KURUMU VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARLA EKİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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