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OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye bandosu İnönü İlkokulu'nda İstiklal Marşı programına katıldı.

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye bandosu İnönü İlkokulu'nda İstiklal Marşı programına katıldı. Öğrenciler, bando eşliğinde önce İstiklal Marşı'nı söyledi, ardından çalınan Roman havaları eşliğinde oynadı.

Keşan Belediye Bandosu, İnönü İlkokulu'nda okul çıkışı düzenlenen İstiklal Marşı programına katıldı. Programda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando takımı oyun havası çaldı. Öğrenciler, Roman havaları eşliğinde oynayarak stres attı.

OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OKUL ÇIKIŞI ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER, ARDINDAN ROMAN HAVASI OYNADILAR - Haberler
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