BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
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BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde okulun sürgülü demir kapısını boyarken, kapının yerinden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu Meral A. (41), yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde okulun sürgülü demir kapısını boyarken, kapının yerinden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu Meral A. (41), yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Kavşağı yanındaki Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İŞKUR'un toplum yararına açılan programları kapsamında işe alınan Meral A., lise binasının bahçe girişindeki demir sürgülü kapısını boyamaya başladı. Bu sırada yerinden çıkan kapı, Meral A.'nın üzerine devrildi. Meral A. yaralanırken, üzerine devrilen kapı çevredekiler tarafından kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meral A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI
BOYADIĞI OKUL KAPISI ÜZERİNE DEVRİLEN KADIN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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