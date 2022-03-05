Okul bahçesine düşürülen altın bilekliğin sahibi 1 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde okul bahçesinde düşürülen altın bilekliğin sahibi, yaklaşık 1 aylık arayışın ardından bulundu.

TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu'nun bahçesinde öğrenci velisi Murat Tontuş tarafından bir altın bileklik bulundu. Tontuş, altın bilekliği, başka bir öğrenci velisine ait olabileceğini düşünerek, okul yönetimine teslim etti. Okul müdürü Musa Demir de, bilekliğin sahibini bulmak için idareciler ve öğretmenlerle birlikte velilere ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından bilekliği düşüren öğrenci velisinin Zübeyde Yanık olduğu belirlendi. Okul müdürü Demir, Yanık'a ulaşarak bilekliğinin bulunduğunu söyledi. Yanık, yaklaşık bir aydır aradığı altın bilekliğini okul müdürü Musa Demir ve bilekliği bulan Murat Tontuş'tan teslim aldı.

Yanık, yaklaşık 17 bin lira değerindeki bilekliğini kendisine ulaştıran Tontuş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Demir de, bilekliği bularak sahibine ulaştıran öğrenci velisi Murat Tontuş'un, insanlık örneği sergilediğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel