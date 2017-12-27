- Olayın yaşandığı okuldan detaylar

Şehitkamil Hastanesinden detaylar

Görgü tanığı ile röportaj Okul bahçesinde futbol oynayanların üzerine ateş açıldı: 7 yaralı

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde maç yapanların üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı



Gaziantep'te bir okul bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.



Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Nezihe-Osman Atay Ortaokulu bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.



Saçmaların isabet ettiği 5'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.