Okul Bahçesinde Futbol Oynayanların Üzerine Ateş Açıldı: 7 Yaralı
- Olayın yaşandığı okuldan detaylar Şehitkamil Hastanesinden detaylar Görgü tanığı ile röportaj Okul bahçesinde futbol oynayanların üzerine ateş açıldı: 7 yaralı Gaziantep'te bir okulun bahçesinde maç yapanların üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandıGaziantep'te...
- Olayın yaşandığı okuldan detaylar
Şehitkamil Hastanesinden detaylar
Görgü tanığı ile röportaj Okul bahçesinde futbol oynayanların üzerine ateş açıldı: 7 yaralı
Gaziantep'te bir okulun bahçesinde maç yapanların üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir okul bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Nezihe-Osman Atay Ortaokulu bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saçmaların isabet ettiği 5'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.