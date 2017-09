Okul Açılmadan Oğlumun Bulunmasını İstiyoruz"

MUTLU BOZDAĞ - Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı 63 gündür arayan acılı anne ve babasının Arnavutköy sahilinde bekleyişleri sürüyor.



Marmara Denizi'nin birçok bölgesinde çocuklarını arayan baba Memduh Yıldırım ve anne Kezban Yıldırım ve yakınları, Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Yıldırım'ı bulmak için Arnavutköy Akıntı Burnu'ndaki bekleyişini sürdürüyor.



Baba Memduh Yıldırım, olay yerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının durma noktasına gelmesine rağmen umutlarının az da olsa bulunduğunu söyleyerek 63 gündür evlerine bile girmek istemediklerini anlattı.



Devletin tüm imkanlarının kullanılmasına rağmen aramalardan bir sonuç alınamadığını ve acılarının artarak büyüdüğünü belirten Yıldırım: "Maalesef eskiye göre aramalar azaldı. Hatta şu anda yok gibi. Biz sanki oğlumuz denizden çıkıp gelecekmiş gibi bekliyoruz. Evimize bile girmek istemiyoruz. En azından yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. 63 gündür acımız artıyor. Arkadaşlarının rüyasında gördüğü yerlerde bile devletimiz aramalarda bulundu sağolsunlar. Ama şu ana kadar bir sonuç yok. Sanki çocuğumuz burada gibi. Eve bile gitmek istemiyoruz. Giderken bile gözümüz arkada kalıyor. Sanki Furkan'ı burada bırakıp gidiyoruz gibi bir his oluşuyor. Çok büyük bir acı Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.



Acılı baba Yıldırım, şunları kaydetti:



"Sonuç alınıncaya, Furkan'dan haber alınıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Mutlaka sonuç almamız lazım, iyi ya da kötü. Teknolojinin tüm imkanları kullanılsa da bir sonuç alınamadı. Bu duruma kahroluyoruz. 2 ay 3 gün çok uzun bir zaman. Çocuğumuzun yakında okulu açılacak. Biz üniformalarının bulunduğu elbise dolabını bile açamıyoruz. Evlet acısını Allah kimseye yaşatmasın. Evlerde oturamıyoruz, yatamıyoruz. sanki ev boğuyor bizi. Çocuğumun hayalleriyle yaşıyoruz. Çok zor bir durum. Allah'tan umut kesilmez. Herhangi bir yere atıldıysa veya hafızasını kaybetti diye bazen yaşadığını umut ettiğimiz, düşündüğümüz oluyor. İnşallah günler geçse de güzel bir sonuç alırız."



Anne Kezban Yıldırım ise her geçen günün kendileri için daha da zorlaştığını ve kendisiyle birlikte yüzen arkadaşlarından birinin oğlu Furkan'ı 3-4 gün arka arkaya rüyasında görerek Karaburun dolaylarında bulunduğunu söylemesi üzerine aramaların bu bölgede de yapıldığını fakat hiçbir yerde Furkan'ın izine rastlanmadığını söyledi.



Anne Yıldırım, çok zor durumda olduklarını ve okulların açılacak olmasının acılarını arttığını belirterek, şunları anlattı:



"Her yerin daha donanımlı cihazlarla yeniden aranmasını istiyoruz. Bu olay ölümden bile beter. Karaburun Yarımadası'nın tekrar aranmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanıma yeniden oğlumun bulunması için sesleniyorum. Böyle giderse ömrümüz sahilde beklemekle geçecek. 15 Temmuz'den bu yana 63 gün geçti. Okullar açılacak. Benim çocuğum okula gidiyordu. Biz şu an yaşamıyoruz. Çocuğumuzu hasretle bekliyoruz. Pazartesi okullar açılacak. Camdan dışarı bakamıyorum evde. Arkadaşları okula gidecek Furkan'sız. Bu çok acılı bir durum. Çünkü arkadaşlarıyla okula birlikte giderlerdi. Şimdi bu durum daha da acı veriyor bizlere ailece. Ayrıca 19 Eylül Furkanımın doğum günüydü. 18 yaşına basacaktı oğlum. Her gün acımız daha da büyüyor. Yetkililerimiz lütfen bu acıyı dindirsin."



Umutlarını hala koruduğunu ve yeğeni Furkan'ın canlı bulunmasını çok istediğini belirten amca Mehmet Yıldırım ise "Aramaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekip yok gördüğünüz gibi. Detaylı bir arama tekrar yapılabilir. Galatasaray Adası'nın altında aranabileceğini söyledi balıkçılar. Perişanız lütfen tekrar aransın tüm Marmara. Son dönemde bizleri arayan soran kimse yok." diye konuştu.



Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında serinlemek için denize girip akıntıya kapılan Furkan, arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.