OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Uzun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber de Sezgin Pancar'ın "Dumanlar Arasında", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Uzun, sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini seçti.

AA'nın gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli haber ve görsellere imza attığını belirten Uzun, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title