OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti
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OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Vali Elban ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Rektör Uzun'a ve üniversite personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uzun'da Vali Elban'a üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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