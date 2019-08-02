OKÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

OKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AYM'nin kararı, skandal olarak değerlendirildi.

OKÜ olarak, terör örgütü propagandasını sözde 'barış bildirisi' adı altında yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gören Anayasa Mahkemesinin skandal bir karara imza attığını düşündüklerinin ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan AYM'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

Kaynak: AA