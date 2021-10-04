Oktay: 'İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oktay: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız"

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.(2)

Oktay: İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız

Oktay: İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız

Oktay: İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız

Oktay:
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Meral Akşener Gökhan Töre
Magazin Bergen Gülben Ergen
Spor Güven Yalçın Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Serdar Aziz Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oktay: 'İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:09:47. #1.12#