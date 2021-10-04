Oktay: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız"
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.(2)