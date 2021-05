Oktay Saral kimdir? Oktay Saral kaç yaşında, nereli? Oktay Saral hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oktay Saral izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oktay Saral kaç yaşında, nereli? Oktay Saral hayatı ve biyografisi! Oktay Saral kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oktay Saral hakkında araştırmalar yapılıyor. Oktay Saral kimdir? Oktay Saral kaç yaşında, nereli? Oktay Saral hayatı ve biyografisi!

OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 18 Mart 1967'de Trabzon'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir.

İnşaat Mühendisi; Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Serbest inşaat mühendisliği yaptı. Beş yıl boyunca 1. Amatör Kümede futbol oynadı. 1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Saral, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24.Dönem Yasama Faaliyetleri