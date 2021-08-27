Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi
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Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Nevşehir Turizm Sektör Buluşması programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve programa katılanların görüntüsü NEVŞEHİR - Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Nevşehir Turizm Sektör Buluşması programı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve programa katılanların görüntüsü NEVŞEHİR - Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi
Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi
Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi
Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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