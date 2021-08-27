Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Nevşehir Turizm Sektör Buluşması programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve programa katılanların görüntüsü NEVŞEHİR - Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir...