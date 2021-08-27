Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Nevşehir Turizm Sektör Buluşması programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve programa katılanların görüntüsü NEVŞEHİR - Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
Nevşehir Turizm Sektör Buluşması programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve programa katılanların görüntüsü NEVŞEHİR - Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut