Oktay Kaynarca'yı isyan ettiren karar
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Oktay Kaynarca'yı isyan ettiren karar

Oktay Kaynarca, yasa dışı bahis bilgileri verdiğini öne sürdüğü ve profil fotoğrafı olarak da kendi fotoğrafını kullanan Erdem Küçük isimli şahsın hesaplarının engellenmesi için mahkemeye başvurdu.

27.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:58

Oktay Kaynarca, yasa dışı bahis bilgileri verdiğini öne sürdüğü ve profil fotoğrafı olarak da kendi fotoğrafını kullanan Erdem Küçük isimli şahsın hesaplarının engellenmesi için mahkemeye başvurdu.

Avukat Ramazan Bulut, "Fotoğraftaki kişi Oktay Kaynarca'nın arkadaşı Erbakan Malkoç. Erdem Küçük isimli şahıs, bu fotoğrafın arka planına montajla 'Erdem Küçük' yazdırmış. Mahkemenin kararını anlamak güç" dedi.

Ünlü oyuncu, fotoğrafının kullanıldığı 40'ı aşkın hesap üzerinden yasal olmayan bahis oranları paylaşıldığı gerekçesiyle avukatı Ramazan Bulut aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede itibarının zedelendiğini belirtti.

Mahkemeden çıkan "kişilik haklarını ihlal eden durum yok" kararı karşısında isyan eden Oktay Kaynarca, şunları söyledi:

"Şaka gibi! Yasal olmayan bahisler oynatmak üzere dolandırıcılık amaçlı açılan hesapları görüp bir şey yapmamaya karar vermek gerçekten çok ilginç. Adam, avukatımın dediği gibi benim ismimi, fotoğrafımı kullanarak alenen dolandırıcılık yapmak üzere hesaplar açıyor ve biz buna kanun nezdinde engel olmak istyouz ama sonuç bu"

Sahte güven duygusu 

Oktay Kaynarca'nın avukatı Ramazan Bulut, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Erdem Küçük ismiyle 40'ı aşkın hesap açılmıştır. Bu profillerde görüldüğü üzere pek çoğunda Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı kullanılmaktadır. İllegal bir şekilde para karşılığı bahis oranları vadeden bu hesaplar, müvekkilimin fotoğrafı aracılığıyla sahte bir güven duygusu oluşturarak insanları dolandırmaya çalışmaktadır. Bu husus, ünlü bir oyuncu olan Oktay Kaynarca'nın itibarını zedelemekte ve saygınlığına zarar vermekte olduğundan erişimin engellenmesi talebinde bulunuyoruz."

Oktay Kaynarca'yı isyan ettiren karar

Kaynak: Hürriyet

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