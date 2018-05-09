Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'nin Düeti Büyük İlgi Gördü

Sözlerini kaleme aldığı şiiri Ercan Saatçi ile birlikte stüdyoya girerek arabesk tarzda yorumlayan Oktay Kaynarca'nın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

200 BİNE YAKIN İZLENDİ

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Ercan Saatçi ile yaptığı düeti paylaştı. Kısa sürede 200 bine yakın izlenen çalışma, çok sayıda da yorum aldı.

SÖZLER OKTAY KAYNARCA'YA AİT

Oktay Kaynarca'nın bir gün aniden yüreğinden dökülen sözlerden şiir yazmasıyla ortaya çıkan şarkının sözlerine, Ercan Saatçi bir düzenleme yaptı.

BEĞENİLİNCE STÜDYOYA GİRDİLER

Tamamıyla eğlenmek için yapılan bu çalışmanın beğenilmesinden sonra ekip profesyonel bir şekilde şarkıyı dinleyiciyle buluşturdu.