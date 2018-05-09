Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'nin Düeti Büyük İlgi Gördü
"Deli Yarim" isimli şiir için stüdyoya giren ve arabesk şiiri tarzda yorumlayan Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'nin düeti büyük ilgi gördü.
Sözlerini kaleme aldığı şiiri Ercan Saatçi ile birlikte stüdyoya girerek arabesk tarzda yorumlayan Oktay Kaynarca'nın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
200 BİNE YAKIN İZLENDİ
Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Ercan Saatçi ile yaptığı düeti paylaştı. Kısa sürede 200 bine yakın izlenen çalışma, çok sayıda da yorum aldı.
SÖZLER OKTAY KAYNARCA'YA AİT
Oktay Kaynarca'nın bir gün aniden yüreğinden dökülen sözlerden şiir yazmasıyla ortaya çıkan şarkının sözlerine, Ercan Saatçi bir düzenleme yaptı.
BEĞENİLİNCE STÜDYOYA GİRDİLER
Tamamıyla eğlenmek için yapılan bu çalışmanın beğenilmesinden sonra ekip profesyonel bir şekilde şarkıyı dinleyiciyle buluşturdu.
YORUMLAR (2)
-
Guzel sarkiymis vesselam :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Benden sonra yaptınız bu haberi ama sizi destekliyorum, haberimi çalmamışsınız tebrikler!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır