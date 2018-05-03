Oktay Kaynarca'nın Antika Arabası, Görenleri Hayran Bırakıyor
Bebek'te antika arabası ile görüntülenen Oktay Kaynarca, "Almak için bir yıldır uğraşıyorum. Gittiğim her yerde arabama ilgi gösteriyorlar" dedi.
Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da boy gösteren Oktay Kaynarca, Bebek'te görüntülendi.
"BİR YILDIR UĞRAŞIYORUM"
Etrafı gazetecilerle sarılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kaynarca, "Tesadüf denk getirdik, aldık. Bir yıldır uğraşıyorum. Yaz geldi. Biraz arabayı turlatalım diye çıktık, hava aldık" dedi.
"ARABAM YAKIŞIKLI"
Arabasına gittiği her yerde ilgi gösterildiğinden bahseden Kaynarca, "Arabam yakışıklı" diyerek espri yaptı.
Oktay Kaynarca böyle görüntülendi;
YORUMLAR (25)
-
İyi olmadi bu, halicte persil tursil omo alo adam yikıyorken secilmeden iktidar olan bahceli de merakli böyle araclara,zaten ohal var duyarsa khk ile el koyabilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÜSKÜDAR ORTA OKULUNDAN SIRA ARKADAŞIM. OKTAY TURGAY KAYNARCA. 35 YIL GEÇMİŞ..O ZAMANDA YAKIŞIKLI VE KARİZMAYDI.ALMANYADAN GELMİŞLERDİ..BABASININ ÜSKÜDAR SALACAKTA KIZ KULESİNİN SOL ÇAPRASINDA DENİZİN ÜSTÜNDE KÜÇÜK EV ADLI RESTORANI VARDI..ÜSKÜDAR HAREM SAHİL YOLU YAPILINCA RESTORAN YIKILDI..OKTAY O ZAMANLAR MERT.DÜZGÜN YANLIŞI OLMAYAN.AĞIR BAŞLI BİRİYDİ..OKULUN KIZLARI ONA TAVDI..ONUN LAKABI [GOGO] YDU..BENİM LAKABIM (OSMAN) DI...35 YILDIR GÖRMÜYORUM KENDİSİNİ..BENDEN SELAM İLETİN GOGO YACevap Yaz 6 2 Yayından KaldırBEN: hasan senmisin?1 Yayından KaldırMUFU: Adam hergün ekranlarda 35 yıldır nasıl gormemissin kör olman gerekiyor o zaman7 1 Yayından Kaldır
-
REISE YAKIŞIR.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır