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Oktay Kaynarca'dan hayranlarını üzen açıklama

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam Etiler da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Kaynarca, EDHO dizisine dair sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeniden çekileceği ve kadroda Oktay Kaynarca'nın olmadığı iddia edilmişti.

"ARTIK YOKUM"

Bu iddiaya yanıt veren Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" diyerek sevenlerini üzdü.

"Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.

EDHO NEDEN BİTTİ?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti.

Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

Oktay Kaynarca'dan hayranlarını üzen açıklama

Oktay Kaynarca'dan hayranlarını üzen açıklama

Oktay Kaynarca'dan hayranlarını üzen açıklama

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Oktay Kaynarca'dan hayranlarını üzen açıklama

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