Oktay: "(Kapadokya Alan Başkanlığı kurulması) Turizme verdiğimiz önemin işareti"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut