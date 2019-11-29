Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin milletimizin hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarda son...

29.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:58

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

Komisyonun 2020 yıl bütçesiyle ilgili son toplantısında, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

Bugün, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri ile birlikte Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesapları da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeler üzerinde sunumuna başladı.

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcaması 1 milyar 648 milyon 678 bin liradır. 2020 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11.8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve öncülüğünde dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin milletimizin hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir"

Kaynak: AA