Oktar Babuna kimdir, nereli? Oktar Babuna hayatı ve biyografisi!
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Oktar Babuna kimdir, nereli? Oktar Babuna hayatı ve biyografisi!

11.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:17
Oktar Babuna kimdir, nereli? Oktar Babuna hayatı ve biyografisi!

Gündemin merak edilen konularından olan Oktar Babuna hakkında detayları ve soruların soruların yanıtlarını sizler için derledik. Oktar Babuna kimdir, nereli? İşte, Oktar Babuna hayatı ve biyografisi!

Kan kanseri olmasının ardından gazetelere verdiği ilanlarla gündeme gelen Oktar Babun hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Oktar Babuna 1962 yılında dünyaya geldi. Adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınan isim, 1999 yılında kan kanseri teşhisi konulduktan sonra gündeme geldi. Tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu.

Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. Adnan Oktar (Adnan Hoca, Harun Yahya) ile bağlantısı olduğu ve kan ve ilik örneklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi. Kan ve ilik kampanyasında Akit ve Millî Gazete 16 sayfalık özel eklerle kampanyaya katılmıştır.

Kampanyada kuşkular olduğu gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından soruşturma başlatıldı. Toplanan ilik ve kanların Türk sağlık mercilerine iade edilmesi için girişimde bulunmuşsa da büyük oranda başarısız olmuştur. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürdürülmeye çalışılması üzerine Türk yetkililer Avustralya bakanlığını uyararak kampanyanın durdurulmasını sağlamışlardır.

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