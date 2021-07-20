Öksüz ve yetimlere kurbanlık
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Öksüz ve yetimlere kurbanlık

Öksüz ve yetimlere kurbanlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İyilik hareketi Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım kurbanlık alamayan 45 yetim ve öksüze kurban hediye etti.

İyilik hareketi Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım kurbanlık alamayan 45 yetim ve öksüze kurban hediye etti.

Yıldırım, yetim ve öksüzlere kurban dağıtımına bu yıl da devam etti. Yıldırım, 23 yıldır öksüz ve yetimlere canlı kurban dağıttıklarını belirterek, "23 yıl önce kurban kesmediği için çocuklarını eve kilitleyen bir aile olduğunu öğrenince öksüz ve yetimlere kurban dağıtmaya başladık. Bu senede 45 aileye kurban götürdük. Biz nasıl kendi evimizde kurbanı tekbirlerle kesip kanını çocuklarımızın alnına sürüyorsak, yetim evlerde de bu an yaşansın istiyoruz. Bizde diyoruz ki bayramda çocuklar sevinsin evlerde ocak tütsün bütün evlere bayram sevinci girsin" dedi. Yıldırım kurbanlıkları tek tek öksüz ve yetimlerin evlerine kadar götürdü.

Eşinden ayrı olduğunu söyleyen Fatma Seven, " Eşimden ayrıyım. İki çocuk annesiyim. Hayatımda hiç kurban kesmedik. Şimdi hayırseverlerin katkıları ve Adana iyilik hareketi sayesinde bayramı bayram olarak yaşamanın mutluluğu içindeyim. Çocuklarımızın da mutlu olması bizlere dünyalara bedel " dedi. - ADANA

Öksüz ve yetimlere kurbanlık
Öksüz ve yetimlere kurbanlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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