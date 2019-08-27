Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
27.08.2019 12:23
Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA