Ökkeş Aybek, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu
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Ökkeş Aybek, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu

24.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:36
Ökkeş Aybek, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu

AK Parti Halfeti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Ökkeş Aybek seçildi.

AK Parti Halfeti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Ökkeş Aybek seçildi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde, Ökkeş Aybek yeni ilçe başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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