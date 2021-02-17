OKC Thunder - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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OKC Thunder - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:43
OKC Thunder - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, OKC Thunder - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, OKC Thunder - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

OKC THUNDER - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Milwaukee OKC Thunder - Portland TB maçı, Oklahoma'da Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. OKC Thunder - Portland TB maçı, NBA TV HD ve Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75 ve D-Smart 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

OKC THUNDER - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak OKC Thunder - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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