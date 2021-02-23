OKC Thunder - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, OKC Thunder - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki,OKC Thunder - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

OKC THUNDER - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, OKC Thunder - Miami Heat maçı, Oklahoma'da Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. OKC Thunder - Miami Heat maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

OKC THUNDER - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak OKC Thunder - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.