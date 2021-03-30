OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.