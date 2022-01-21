Okan Yalabık kimdir? Okan Yalabık hayatı ve biyografisi! Okan Yalabık kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Okan Yalabık, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Okan Yalabık hakkında merak edilenler. Okan Yalabık hayatı ve biyografisi. Okan Yalabık kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Okan Yalabık merak konusu oldu. İşte Okan Yalabık hakkında merak edilen Okan Yalabık kimdir, Okan Yalabık hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OKAN YALABIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Aralık 1978

43 yaşında

İstanbul

Boy: 1,86 m

Okulunda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Kendi anlatımıyla ortaokula başlayacağı sene ağabeyi Ozan, Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler oyununun kasetini eve getirmiş. Tek kişilik bu oyunu defalarca dinleyip ezberledikten sonra oyuncu olmaya karar vermiş. Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen oyuncu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu'nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı. Daha sonra aynı sahnede Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. 2006 yılında Orhan Hakalmaz'ın seslendirdiği Şu Kışlanın Kapısına isimli türküye çekilen klipte, 2007'de Sezin Akbaşoğulları ile birlikte Bosch reklamında oynadı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikâyesi, Serseri, Hatırla Sevgili adlı TV dizilerinde rol aldı. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam Ödülleri töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programında eğitim gördü. Çeşitli reklam ve animasyon filmi seslendirmeleri yapan Okan Yalabık, Uncharted 3: Drake's Deception oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake'i seslendirmiştir.

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