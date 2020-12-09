Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

Okan Kurt ismi son dönemlerde Survivor'a katılacak iddiasıyla tekrar gündeme geldi. Peki Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşıyor. 5 yıl Amerika'da eğitim göre iş adamı, 2 yıl da İtalya'da yaşamıştır.

Başarılı iş adamı, 2012 yılında ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

İş adamı kimliğiyle tanınan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" klibinde oynamıştır. Bu klip ile oyunculuk yeteneğiyle gündeme gelen Okan Kurt, Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.