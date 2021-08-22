Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan biyografisi!

Bir dönem verdiği kilolarla gündeme gelen Okan Karacan yine gündem oldu. Oyuncu ve şovmen olan Okan Karacan'ın hayatı merak edildi. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan mesleği nedir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi nedir?

Televiyon programıyla geniş takipçi kitlelerine ulaşan Okan Karacan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki,Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan mesleği nedir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri olan Okan Karacan bugün 44 yaşına şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Okan Karacan'ın boyu 1,64 cm'dir.

OKAN KARACAN'IN KARİYERİ

Okan Karacan ilk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimi için Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı, 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atıldı.

Kısa süreli bir iş hayatının ardından yeniden üniversiteye dönen Okan Karacan 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı. Karacan, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

TELEVİZYON PROGRAMLARI

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