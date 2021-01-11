Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl?

Televizyonda, sinemada ve tiyatroda başarılı işlere imza atan Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl?

OKAN KARACAN KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

OKAN KARACAN TELEVİZYON PROGRAMLARI

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Sakarazzi, ATV

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

OKAN KARACAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

44 yaşındaki oyuncu, ambulans eşliğinde hastaneye giderken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağzında solunum cihazı olan Karacan, paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı.