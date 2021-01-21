Okan Karacan kimdir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi! Okan Karacan kaç yaşında, nereli?
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Okan Karacan kimdir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi! Okan Karacan kaç yaşında, nereli?

21.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:19
Okan Karacan kimdir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi! Okan Karacan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Okan Karacan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Okan Karacan hakkında merak edilenler. Okan Karacan hayatı ve biyografisi. Okan Karacan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Okan Karacan merak konusu oldu. İşte Okan Karacan hakkında merak edilen Okan Karacan kimdir, Okan Karacan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, (d. 1977 İstanbul) Türk şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

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