Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy aynı sahnede
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Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy aynı sahnede

Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy aynı sahnede
Hürriyet - Haberler | Magazin

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" adlı tiyatro oyunu yeni sezona hazır. Oyuncu kadrosu Ödül Turan dışında yenilenen "Harem Kabare" ekibine sürpriz bir isim de dahil oldu.

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" adlı tiyatro oyunu yeni sezona hazır. Oyuncu kadrosu Ödül Turan dışında yenilenen "Harem Kabare" ekibine sürpriz bir isim de dahil oldu. Uzun yıllardır Bayülgen'le birlikte olan yazar ve prodüktör Selin Atasoy, daha önce Ezgi Çelik'in hayat verdiği 'Bu' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

BU AKŞAM SAHNEDE

Selin Atasoy'un yanı sıra Melda Gür, Merve Sevi ve Kayra Ural'ın oyuncu kadrosuna dahil olduğu "Harem Kabare" ekibi bu akşam Kadıköy Özgürlük Parkı'nda ilk kez sahneye çıkacak.

Kaynak: Hürriyet

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