OKA Bilgilendirme Toplantısı
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OKA Bilgilendirme Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında oluşturulacak projeler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

06.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:35
OKA Bilgilendirme Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında oluşturulacak projeler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.


Büyük Oteli'ndeki programa, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı , ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, daire amirleri ve diğer görevliler katıldı.


Toplantıda, OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ile Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir, programa ilişkin katılımcılara bilgilendirme yaptı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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