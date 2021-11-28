Oğuzhan Uğur-Müjde Uzman aşkında flaş gelişme!

Haber türk'ten Aytekin Teker'in haber ine göre; Daha önce iki kez ayrılıp barışan çiftin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı. Ancak Uzman ile Uğur, birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadı ve 5 ayda 3. kez ayrıldı. Geçtiğimiz ay biten aşklarının ardından ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi ve birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Çalkantılı beraberlik sonrası Uzman'ın, bu kez hayatında yeni bir sayfa açarak Beykoz'daki evinden taşınmaya karar verdiği ve yeni bir ev arayışına girdiği konuşuluyor.

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur , 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bu paylaşımla birlikteliklerini duyurmuştu.