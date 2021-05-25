Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde
Hürriyet - Haberler | Magazin

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin final yapmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin final yapmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la birlikte Antalya-Kaş'a giden çift, tatilde çektirdikleri fotoğrafları Instagram'da paylaşmaya başladı. İkilinin kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Hürriyet

Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 09:54:51. #1.14#

title