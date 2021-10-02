Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor - Haberler
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Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.

Asiltürk'ün cenaze namazı kılınacağı Hacı Bayram Camii'nde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor - Haberler
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