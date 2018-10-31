Oğuzboyları Federasyonu Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz ve Federasyona üye Musabeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği,Karakeçili Kültür ve Dayanışma Derneği,Karakoyunlular Kültür ve Dayanışma Derneği,Kızıklar Kültür,Eğitimve Dayanışma Derneği ve Beğdili Derneği ne mensup başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Gazeteciler cemiyetini ziyaret ettiler.

Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Huzeyfe Durmaz Oğuz Boylarınının kültürel,siyasi boyutuna dikkat çekerek 16 Türk devletinin kuruluşunda yer alan Oğuzların devletçi yapısının hala devam ettiğini söyledi Durmaz "Oğuz boylarının gelenek ve göreneklerini sonsuza dek yaşatacaklarını ifade ederek 15 Temmuz da da darbecileri bertaraf eden Oğuz anlayışıdır" dedi.

Gaziantep Gazeteciler cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ise ziyareti değerlendirerek;"Gaziantep Oğuzboyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz ve Federasyona üye Musabeyliler,Karakeçili,Karakoyunlular,Kızıklar ve Beğdili Derneği başkanlarını cemiyetimizde ağırladık.Gaziantep gündemini ve yaklaşan yerel seçimleri konuştuk.Sivil Toplum Örgütleri ve medya ilişkilerini değerlendirdik" dedi.