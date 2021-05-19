Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir?
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Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir?

Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir?
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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri nelerdir? Uğur Böceğim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Uğur Böceği sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - UĞUR BÖCEĞİ SÖZLERİ

Gönül bağım aşk çiçeğim uğur böceğim

Sana güller menevşeler morlar saçayım

İste yavrum senin için zehir içeyim

Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim

*****

Altınlar tas gümüşler pas senin yanında

Bu can kurban olsun sana bir gelsen bana

Aklım sende gönlüm sende girdin kanıma

Dünyayı değişmem senin tek tırnağına

*****

Sırma saçlım hoş bakışlım ey kalem kaşlım

Selvi boylum güzel huylum ey ağır başlım

Göğsü benlim dudu dillim ey inci dişlim

Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin

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Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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