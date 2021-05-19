Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir?

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri nelerdir? Uğur Böceğim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Uğur Böceği sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - UĞUR BÖCEĞİ SÖZLERİ

Gönül bağım aşk çiçeğim uğur böceğim

Sana güller menevşeler morlar saçayım

İste yavrum senin için zehir içeyim

Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim

*****

Altınlar tas gümüşler pas senin yanında

Bu can kurban olsun sana bir gelsen bana

Aklım sende gönlüm sende girdin kanıma

Dünyayı değişmem senin tek tırnağına

*****

Sırma saçlım hoş bakışlım ey kalem kaşlım

Selvi boylum güzel huylum ey ağır başlım

Göğsü benlim dudu dillim ey inci dişlim

Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin