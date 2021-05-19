Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri! 'Uğur Böceğim' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Uğur Böceğim sözleri nelerdir? Uğur Böceğim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Uğur Böceği sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - UĞUR BÖCEĞİ SÖZLERİ
Gönül bağım aşk çiçeğim uğur böceğim
Sana güller menevşeler morlar saçayım
İste yavrum senin için zehir içeyim
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim
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Altınlar tas gümüşler pas senin yanında
Bu can kurban olsun sana bir gelsen bana
Aklım sende gönlüm sende girdin kanıma
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
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Sırma saçlım hoş bakışlım ey kalem kaşlım
Selvi boylum güzel huylum ey ağır başlım
Göğsü benlim dudu dillim ey inci dişlim
Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin