Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşındaydı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşındaydı?

Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşındaydı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında olan Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde, şarkıcı Hasan Yılmaz ile kardeş olup olmadıkları merak edilen Oğuz Yılmaz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Hayatı merak edilen Yılmaz' a dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında olan Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde, şarkıcı Hasan Yılmaz ile kardeş olup olmadıkları merak edilen Oğuz Yılmaz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Hayatı merak edilen Yılmaz' a dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz25 Ekim 1968 yılında Ankara'da doğan Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

1968 yılında Sincan, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Kangal, Sivaslıdır. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. İlk albümlerini 1980'li yıllarda Sincanlı Küçük Oğuz olarak çıkardı. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında albümünü yayımlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.[kaynak belirtilmeli] 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı. 1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı. Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2001 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?" gibi hit şarkılara imza attı,[2] "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz Yılmazlar Plak Şirketini kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞARKILARI

• Gel Yanıma Gel

• Kibar Kız

• Ayaş Yolları

• Dursun

• Tik Tak

• Kaynana

• Tak Zilleri

• Hanımefendi mi Oldun?

• Arabistan Kızları

• Akşamcı

• Baldız

• Alemci

• Çık Ortaya Gel

• Tırı Vırı

• Sakın

• Gıdı Gıdı Hatçam

• Otuz Beşlik Rakı

• Çok Yalvardım Sana

• Unutma Dostum

• Dilber

• Çekirge

• Yersen

• Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)

OĞUZ YILMAZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Oğuz Yılmaz 1968 doğumluydu. Hayatını 19 Mayıs 2021 tarihinde, 53 yaşında kaybetmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşındaydı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 18:02:10. #1.15#

title