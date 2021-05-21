Oğuz Yılmaz, İbrahim Tatlıses'e küs mü öldü?

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.

CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.

VEFATI SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı.

Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

Kaynak: Hürriyet