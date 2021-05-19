Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri! 'Ayrılmam Ankara'dan' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri nelerdir? Ayrılmam Ankara'dan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - AYRILMAM ANKARA'DAN SÖZLERİ
Doğduğum yer burası
Ayrılmam Ankara'dan
Tam şurada sevdası
Ayrılmam Ankara'dan
Kalbimdedir sevdası
Ayrılmam Ankara'dan
Ne köyünden bağından
Ne dağından taşından
Ne de bir insanından
Ayrılmam Ankara'dan
Ne köyünden bağından
Ne dağından taşından
Ne de bir insanından
Ayrılmam Ankara'dan
Yurdun şahı burası
Ayrılmam Ankara'dan
Seymenlerin yuvası
Ayrılmam Ankara'dan
Söylen başkent neresi
Ayrılmam Ankara'dan
Ne Köyünden bağından
Ne Dağından, taşından
Ne de bir insanından
Ayrılmam Ankara'dan
Ne Köyünden bağından
Ne Dağından, taşından
Ne de bir insanından
Ayrılmam Ankara'dan