Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri! 'Ayrılmam Ankara'dan' şarkı sözleri nelerdir?
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Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri! 'Ayrılmam Ankara'dan' şarkı sözleri nelerdir?

Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri! 'Ayrılmam Ankara'dan' şarkı sözleri nelerdir?
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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri nelerdir? Ayrılmam Ankara'dan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - AYRILMAM ANKARA'DAN SÖZLERİ

Doğduğum yer burası

Ayrılmam Ankara'dan

Tam şurada sevdası

Ayrılmam Ankara'dan

Kalbimdedir sevdası

Ayrılmam Ankara'dan

Ne köyünden bağından

Ne dağından taşından

Ne de bir insanından

Ayrılmam Ankara'dan

Ne köyünden bağından

Ne dağından taşından

Ne de bir insanından

Ayrılmam Ankara'dan

Yurdun şahı burası

Ayrılmam Ankara'dan

Seymenlerin yuvası

Ayrılmam Ankara'dan

Söylen başkent neresi

Ayrılmam Ankara'dan

Ne Köyünden bağından

Ne Dağından, taşından

Ne de bir insanından

Ayrılmam Ankara'dan

Ne Köyünden bağından

Ne Dağından, taşından

Ne de bir insanından

Ayrılmam Ankara'dan

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Oğuz Yılmaz - Ayrılmam Ankara'dan sözleri! 'Ayrılmam Ankara'dan' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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