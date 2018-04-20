Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğini temsilen, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla 7 şehirde düzenlenecek etkinliklere katılacak grup, Bursa'dan hareket etti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yola çıkmadan önce toplandıkları Merinos Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seyahatin 7 şehri kapsadığını söyledi.

Seferlerinin Van'ın Erciş ilçesinde sona ereceğini belirten Tatlıoğlu, "Bugün Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı. 1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000'inci yılını kutlamak ve tarihe iz bırakmak üzere 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyonkarahisar, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erciş'e gideceğiz." dedi.

Ziyaret edecekleri yerlere götürmek üzere Bursa'da bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinden toprak aldıklarını bildiren Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

" Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak, bu bayrağı ve devleti seven insanlar olarak birbirimizi çok seviyoruz. Doğudaki kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Daha önce doğu ve batı buluşması yapmıştık, şimdi bu buluşmaların üçüncüsünü yapıyoruz. Biz oradaki kardeşlerimizi çok seviyoruz çünkü oradaki kardeşlerimiz de bu bayrak için bu vatan için canlarını feda ettiler. Dünyaya şunu haykırmak istiyoruz: Kim, kaç kişi bir araya gelirse gelsin, 1000 yıldan beri yurt edindiğimiz bu toprakları hiç kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz."

Grup, dua edilmesinin ardından yola çıktı.