Oğuz Atay Doodle Ekranına Taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğuz Atay Doodle Ekranına Taşındı

12.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:08
Oğuz Atay Doodle Ekranına Taşındı

Oğuz Atay Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

Oğuz Atay Doodle ekranına kapak oldu.

Oğuz Atay
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Oğuz Atay kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Oğuz Atay gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

İlgili Haberler

Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 1 Ekim Perşembe ilkokul, ortaokul, lise
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 1 Ekim Perşembe ilkokul, ortaokul, lise
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 2 Ekim Cuma ilkokul, ortaokul, lise
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 2 Ekim Cuma ilkokul, ortaokul, lise
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Esra Erol Cansu Dere
Spor Falcao Vitor Hugo Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğuz Atay Doodle Ekranına Taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 00:11:50. #1.15#
title