Oğulcan Kırca kimdir?
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Oğulcan Kırca kimdir?

Oğulcan Kırca kimdir?
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YouTube'da çektiği videoyu paylaşan Oğulcan Kırca, hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Oğulcan Kırca kimdir?

Oğulcan Kırca kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

OĞULCAN KIRCA KİMDİR?

Oğulcan Kırca, 4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Levent Kırca, annesi TRT'de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner'dir. Babasının Oya Başar ile evliliğinden de Umut ve Ayşe adında kardeşi vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Kırca Yapım'ı kurdu. İlk kısa metrajlı filmi olan Oğulcasimli'yi de bu dönemde çekti. TRT'nin desteğiyle 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gönderdi. 35 mm'lik bu film yurtdışı dahil 3 bin film içinden sıyrılıp ödül aldı. 'Olacak O Kadar'da yönetmenlik yaptı.

OĞULCAN KIRCA'NIN FİLMLERİ

Yönetmen:

  • 2010 – Son İstasyon (Sinema Filmi)
  • 2009 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)
  • 2006 – Tek Celse (Sinema Filmi)

Senaryo:

  • 2010 – Son İstasyon (Sinema Filmi)

Yapımcı:

  • 2011 – Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas (TV Dizisi)
  • 2006 – Rating Kasabası (TV Filmi)

Danışman:

  • 2001 – Son (Post-Prodüksiyon Danışmanı) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi:

  • 2001 – Son (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)
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