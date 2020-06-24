Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu Çeşme'de eğlendi OYUNCU Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile İzmir'in Çeşme ilçesinde görüntülendi.

OYUNCU Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile İzmir'in Çeşme ilçesinde görüntülendi. İkili, Çeşme'nin şirin mahallesi Alaçatı'da bir restoranda yemek yiyip, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin Çeşme sezonunu açtı. Oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile Çeşme'de tatil yapan Oğulcan Engin'in alışılmışın dışında bu kez objektiflerden kaçmaması dikkati çekti. Alaçatı'daki bir restoranda yemek yiyip, şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile eğlenen Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, saat 24.00'te mekandan ayrıldı.

Kaynak: DHA